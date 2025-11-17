Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3007030
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਾਕਾ! 4 KM ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਦੇਖੋ ਰੂੰਹ ਕੰਬਾਊ Video

Japan Sakurajima volcano: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਾਗੋਸ਼ੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਟਿਆ ਕਿ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ 4,400 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਗੁਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:08 AM IST

Trending Photos

ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਾਕਾ! 4 KM ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਦੇਖੋ ਰੂੰਹ ਕੰਬਾਊ Video

ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਾਗੋਸ਼ੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਟਿਆ ਕਿ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ 4,400 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਗੁਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਭਿਆਨਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ?

ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਾਗੋਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕੁਰਾਜੀਮਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 4,400 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਗੋਸ਼ੀਮਾ, ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਅਤੇ ਮਿਆਜ਼ਾਕੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੂੰਆਂ 4,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ
ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:57 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਮਿਨਾਮਿਡਾਕੇ ਕ੍ਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ। ਫਟਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਈਰੋਕਲਾਸਟਿਕ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ ਪੰਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ? 

ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਸੀ, ਪਰ 1914 ਵਿੱਚ, ਲਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਊਸ਼ੂ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਓਸੁਮੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

 

TAGS

Japan Sakurajima volcano

Trending news

advantage PM Kisan Samman Nidhi
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, Check ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
Japan Sakurajima volcano
ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਾਕਾ! 4 KM ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ
Mata Shri Chintpurni Festival 2025
माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2025 संपन्न; समापन समारोह में अमृत मान ने जमाई धूम
Saudi bus accident
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ; ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਏ 42 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price Today: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ Rate
amritsar murder
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਗਲ਼ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
Himachal Weather
हिमाचल के 27 शहरों का पारा 10°C से नीचे; 4 जगह माइनस में पहुंचा तापमान
Shubman Gill
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ; ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਉਤੇ ਰਹੱਸ ਬਰਕਰਾਰ
North Zonal Council meeting
ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
Punjab Funds
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ