ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਾਕਾ! 4 KM ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਦੇਖੋ ਰੂੰਹ ਕੰਬਾਊ Video

Japan Sakurajima volcano: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕਾਗੋਸ਼ੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਟਿਆ ਕਿ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ 4,400 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਗੁਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਉੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ।
ਭਿਆਨਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
The Sakurajima volcano in Kagoshima Prefecture, southwestern Japan erupted early Sunday morning, with plumes rising up to 4,400 meters above the summit crater.
This is the recording of the initial moments of the eruption. pic.twitter.com/Wm5lvw1ITX
— Massimo (@Rainmaker1973) November 16, 2025
ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ?
ਕਿਓਡੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਾਗੋਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕੁਰਾਜੀਮਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 4,400 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਗੋਸ਼ੀਮਾ, ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਅਤੇ ਮਿਆਜ਼ਾਕੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੂੰਆਂ 4,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ
ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:57 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਮਿਨਾਮਿਡਾਕੇ ਕ੍ਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ। ਫਟਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਈਰੋਕਲਾਸਟਿਕ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ ਪੰਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ?
ਸਕੁਰਾਜੀਮਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਸੀ, ਪਰ 1914 ਵਿੱਚ, ਲਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਊਸ਼ੂ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਓਸੁਮੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।