JEE Advanced 2023 : IIT में प्रवेश परीक्षा का बदल गया सिलेबस, Download Here

नई दिल्ली : देशभर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Advanced) की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी खबर है. जेईई एडवांस Exam की परीक्षा कराने वाली संस्था ने जेईई एडवांस 2023 परीक्षा के लिए नया सिलेबस (New Syllabus) जारी कर दिया है.

नए नोटिफिकेशन के अनुसार, जेईई (एडवांस) 2023 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम ऑनलाइन है. जेईई एडवांस में तीन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ में बदलाव किया गया है. फिजिक्स में General Physics, Mechanics, Thermal Physics, Electromagnetic waves इत्यादि विषयों में बदलाव किया गया है. केमिस्ट्री में states of matter: Gases and liquids, chemical bonding, Molecular Structure और atomic structure जबकि मैथ में अन्य विषयों के साथ Algebra, Relations and Functions, Mathematics टॉपिक्स में बदलाव किया गया है.

यहां से करें डाउनलोड

जेईई एडवांस 2023 (JEE Advance 2023) का संशोधित पाठ्यक्रम देखने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर जानकारी जुटानी होगी. इस नोटिस के साथ एक संशोधित सिलेबस का लिंक भी दिया गया है. इस लिंक पर जाकर नए पेज पर दिख रहे गूगल ड्राइव के लिंक से संशोधित सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं.