ਗੇਮਰਜ਼ ਲਈ ਜੀਓ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; 298 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 500 ਹਾਈ-ਐਂਡ ਗੇਮਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਸੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

JioGames: ਗੇਮਰ JioGames ਐਪ ਪਲਾਨ ਦਾ ਲਾਭ 298 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਵੈਧਤਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। JioGames ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ JioGames 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ 500 ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।
JioGames: ਜੀਓ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਈ-ਐਨੀਮੇਟਡ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ-ਐਂਡ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। Jio ਕਲਾਉਡ ਗੇਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਉਡ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ JioGames ਐਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਪਟਾਪ, ਪੀਸੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜੀਓ ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਟੇਕਨ 7, ਐਲਡਨ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਟ੍ਰਿਪਲ-ਏ ਟਾਈਟਲ ਹੁਣ ਜੀਓ ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੇਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਗੇਮਾਂ Steam ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Jio ਦੀ ਕਲਾਉਡ ਗੇਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੇਮ ਅਨੁਭਵ ਹੁਣ Jio ਦੇ ਕਲਾਉਡ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Jio ਦੀ ਕਲਾਉਡ ਗੇਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਸੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਿਮੋਟ JioGames ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। JioGames 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 48 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਪਾਸ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।
Jio ਦੀ ਕਲਾਉਡ ਗੇਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਾਉਡ ਗੇਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।