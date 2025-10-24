ICICI Securities ਵੱਲੋਂ Jio Platforms ਦੀ ਇਕਵੀਟੀ ਵੈਲਯੂ 148 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

Jio Platforms Equity Valuation News: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ, JP ਮੋਰਗਨ ਨੇ Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁੱਲ $136 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹11,936 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
Jio Platforms Equity Valuation News: ਸਤੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ, ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ $148 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 13,000 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ EBITDA/PAT CAGR ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ 558 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ, JP ਮੋਰਗਨ ਨੇ Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁੱਲ $136 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹11,936 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ $12 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹1,050 ਬਿਲੀਅਨ) ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ IPO ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੀਓ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਟੀਚਾ ਮੁੱਲ ₹1,960 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,400 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੱਲ, MSME ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ AI ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 46.7% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ 5G ਰੋਲਆਉਟ ਅਤੇ 6G ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਓ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5G ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 66% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਪਾਰਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ 5G ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਅਤੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ, ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, SaaS ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।