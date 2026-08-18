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ਰੀਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ! Jio ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Prime Membership

Jio Prime Membership: Jio Prime 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ₹300 ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗਾਹਕ 5 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਯੋਗ Jio ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 18, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:14 PM IST
ਰੀਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ! Jio ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Prime Membership

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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