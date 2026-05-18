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जोगिंद्रनगर में जीत का जश्न बना हादसे की वजह, उग्र सांड के हमले से मची भगदड़; 7 घायल

Himachal Municipal Election: जोगिंद्रनगर में नगर निकाय चुनाव जीत का जश्न उस समय अफरातफरी में बदल गया जब उग्र सांड ने भीड़ पर हमला कर दिया. भगदड़ में 7 लोग घायल हुए, पुलिस और मीडिया कर्मियों ने भागकर बचाई जान.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 18, 2026, 01:37 PM IST

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जोगिंद्रनगर में जीत का जश्न बना हादसे की वजह, उग्र सांड के हमले से मची भगदड़; 7 घायल

Mandi News: नगर निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जोगिंद्रनगर में जीत का जश्न उस समय अफरातफरी में बदल गया, जब एक उग्र सांड अचानक भीड़ के बीच घुस आया और लोगों पर हमला कर दिया. घटना में सात लोग घायल हो गए, जबकि मौके पर कुछ समय के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए.

यह घटना पुलिस थाना के समीप स्थित राजकीय बाल पाठशाला जोगिंद्रनगर के मुख्य गेट के पास हुई, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में प्रत्याशी, समर्थक, पुलिस कर्मी, चुनाव कर्मचारी और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद थे.

जश्न के बीच अचानक बेकाबू हुआ सांड
जानकारी के अनुसार चुनाव परिणाम आने के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थक ढोल-नगाड़ों, पटाखों और नारेबाजी के साथ जश्न मना रहे थे. इसी दौरान एक सांड भीड़ के बीच पहुंच गया और कुछ ही पलों में उग्र हो उठा.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सांड तेजी से लोगों की ओर दौड़ा और सामने आने वालों को टक्कर मारते हुए मतगणना स्थल की ओर बढ़ गया. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरातफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

पुलिस, कर्मचारी और मीडिया कर्मियों ने भागकर बचाई जान
घटना के दौरान मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर खुद को बचाया. वहीं कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी कैमरे और अन्य उपकरण छोड़कर जान बचाने के लिए दौड़ लगानी पड़ी.

कुछ देर के लिए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना रहा और मतगणना स्थल के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

सात लोग घायल, हालत खतरे से बाहर
सांड के हमले और भगदड़ में स्थानीय निवासी राज समेत सात लोग घायल हो गए. कुछ लोगों को सांड की टक्कर से चोटें आईं, जबकि कई लोग भागने के दौरान गिरकर घायल हुए. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

आवारा पशुओं को लेकर लोगों में नाराजगी
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि जोगिंद्रनगर शहर में लंबे समय से आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है. बाजारों, चौकों और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले पशुओं के कारण हादसों का खतरा लगातार बना रहता है.

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

घटना के बाद देर शाम तक पूरे क्षेत्र में इसी हादसे की चर्चा होती रही और लोग जीत के जश्न के बीच हुए इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को लेकर चिंता जताते नजर आए.

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