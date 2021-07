सिर्फ एक नाम, टैगलाइन और लोगो बनाओ और 15 लाख ले जाओ, सरकार दे रही यह मौका

नई दिल्ली: अगर आप घर बैठकर पैसा कामना चाहते है तो ये खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार एक मौका दे रही है, जिसके तहत कोई भी एक संस्थान का नाम सुझाकर और उसके लिए क्रिएटिव टैगलाइन और लोगो बनाकर आप 15 लाख रुपये जीत सकते हैं.

दरअसल केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) बनाने की घोषणा की थी. केंद्र ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) के तहत 2024-25 तक 7000 से अधिक परियोजनाओं पर 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है.

वित्त मंत्रालय ने लोगों से अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) का नाम, टैगलाइन और इसके लिए लोगो डिजाइन मंगाए हैं. संस्थान का नाम, लोगो और टैगलाइन उसके काम के मुताबिक ही होने चाहिए.

My Gov India ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल से कहा कि लोगों से संस्थान का नाम और टैग लाइन के लिए सुझाव मांगे गए हैं.

Put on your creative hat and stand a chance of winning a cash prize of ₹5,00,000 for each category!

Participate in Name, Tagline and Logo contest for Development Financial Institution.

Visit: https://t.co/VdrHvzPCEb@PMOIndia @FinMinIndia @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/QVlfJ55Y7B

