कांगड़ा में बड़ा हादसा: श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली खाई में गिरी, 3 की मौत, 27 घायल!

Kangra Accident: हिमाचल प्रदेश के Kangra जिले में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ. पंजाब से आए श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि बच्चों समेत 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

NH-503 पर ढलियारा के पास हुआ हादसा

यह दुर्घटना Dhalyara में नेशनल हाईवे-503 पर राधा स्वामी सत्संग घर के पास दोपहर करीब 12:15 बजे हुई. ट्रैक्टर-ट्रॉली में Kapurthala से आए करीब 30 श्रद्धालु सवार थे.

ब्रेक फेल होने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा ट्रैक्टर-ट्रॉली के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ. तीखे मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरा.

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चिंतपूर्णी से ज्वालाजी जा रहे थे श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन करने के बाद Jwala Ji Temple की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

हादसे के बाद मची अफरा-तफरी

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस के साथ मिलकर घायलों को खाई से बाहर निकाला. सभी घायलों को देहरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने की पुष्टि

मामले में मयंक चौधरी ने बताया कि हादसा दोपहर करीब सवा 12 बजे हुआ. उन्होंने पुष्टि की कि 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि अधिकांश घायलों को हल्की चोटें आई हैं.