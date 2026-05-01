कांगड़ा में चुनावी बिगुल! 8 शहरी निकायों के लिए 116 मतदान केंद्र स्थापित

Kangra News: कांगड़ा जिले में नगर निगम और नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जिले के कुल 8 शहरी निकायों में चुनाव कराए जाएंगे. इनमें 2 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत शामिल हैं.

जिले में बनाए गए 116 मतदान केंद्र

चुनाव के लिए जिलेभर में कुल 116 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर में 34-34 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि अन्य नगर निकायों में वार्डों की संख्या के अनुसार मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं.

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अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक पूरी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स और एसडीएम के साथ विस्तृत बैठक की जा चुकी है. इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाएं रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक और आयोग के नियमों के तहत पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएंगी.

EVM से होंगे चुनाव

हेमराज बैरवा ने बताया कि सभी नगर निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए संपन्न कराए जाएंगे. इसके लिए ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) और कमिश्निंग को लेकर भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

मतदान और मतगणना का कार्यक्रम तय

प्रशासन के अनुसार मतदान निर्धारित समयानुसार सुबह शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा. इसके बाद अधिकांश निकायों की मतगणना उसी दिन की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे. हालांकि नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर की मतगणना निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार 31 मई को होगी.

प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है.