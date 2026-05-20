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कांगड़ा में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां पूरी, 26 मई से तीन चरणों में होगा मतदान

Panchayati Raj Election: कांगड़ा में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां पूरी हो गई हैं. 26 मई से तीन चरणों में मतदान होगा. 330 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जबकि 12 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 20, 2026, 03:37 PM IST

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कांगड़ा में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां पूरी, 26 मई से तीन चरणों में होगा मतदान

Kangra News: कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार हो गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त Hemraj Bairwa ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

जिले की करीब 850 पंचायतों में होने वाले इन चुनावों में 12 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनावी व्यवस्थाओं की निगरानी प्रशासन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कर रहे हैं.

तीन चरणों में होगा मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिला में मतदान तीन चरणों में कराया जाएगा. पहला चरण 26 मई, दूसरा चरण 28 मई और तीसरा चरण 30 मई को आयोजित होगा.

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प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.

विभिन्न पदों के लिए हजारों उम्मीदवार मैदान में
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.
-प्रधान पद के लिए 3276 प्रत्याशी
-उपप्रधान पद के लिए 3678 प्रत्याशी
-वार्ड सदस्य पद के लिए 8431 प्रत्याशी
-पंचायत समिति सदस्य के लिए 1509 प्रत्याशी
-जिला परिषद सदस्य पद के लिए 246 प्रत्याशी मैदान में हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं.

330 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित
प्रशासन ने जिले में 330 संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों की पहचान की है. इन केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाएगी ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेजे जाएंगे.

10 हजार कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिलेभर में 10 हजार से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन चरणों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

मास्टर ट्रेनर्स कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया, मतपेटियों के संचालन, चुनाव नियमों और आपात स्थितियों से निपटने संबंधी जानकारी देंगे.

प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में करवाए जाएंगे.

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