ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ; ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

FBI news: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਣਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਲਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਣਦੀਪ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਣਦੀਪ ਮਲਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਐਨਆਈਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਣਦੀਪ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੱਪਸ ਕੈਫੇ, 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 85 ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੇਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਫੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਿੰਨੀ ਚਤਰਥ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।