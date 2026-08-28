ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ

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Kapurthala Cyber Fraud News(ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ): ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ OTP ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Facebook ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ
ਪੀੜਤ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ Facebook ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Google Pay ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ OTP ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Google Pay ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।