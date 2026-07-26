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Kargil Vijay Diwas 2026: ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਉਹ 4 ਨਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ

Kargil Vijay Diwas: ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਮਰ ਨਾਇਕਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ, ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 26, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:35 PM IST
Kargil Vijay Diwas 2026: ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਉਹ 4 ਨਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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