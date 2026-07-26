/Kargil Vijay Diwas 2026: ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਉਹ 4 ਨਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਹਾਣੀ

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Kargil Vijay Diwas 2026: ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ: 'ਯੇ ਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰ' ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ 5140 'ਤੇ "ਯੇ ਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰ" ਰੇਡੀਓ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਆਇੰਟ 4875 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ: ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ
ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਪਤਾਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ: ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ
ਬਟਾਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ: ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ
ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਜਿਸਨੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਅਮਰ
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੋਲੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਤੱਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।