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ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਦਾਸ; ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ

21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 21, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:44 PM IST
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਦਾਸ; ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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