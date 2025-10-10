Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2955408
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾਚੌਥ ਉਤੇ ਸਰਗੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ

Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:12 AM IST

Trending Photos

Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾਚੌਥ ਉਤੇ ਸਰਗੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ

Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਰਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵੀਆਂ
ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੇਵੀਆਂ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ
ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਵਰਗੇ ਫਲ ਦਿਨ ਭਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ
ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਿੱਠੀ ਮਟਰੀ
ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਜਾਂ ਸੂਜੀ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਲਕੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਕਰੰਚੀਪਨ ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਆਦ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਹਲਕਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ
ਲੱਡੂ, ਬਰਫ਼ੀ, ਜਾਂ ਪੇੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ
ਇਲਾਇਚੀ, ਕੇਸਰ, ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਜਾਂ ਹਰੀ ਚਾਹ ਵੀ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ, ਮੇਵੇ, ਦੁੱਧ, ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਥਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

TAGS

Karwa Chauth 2025 Sargiwhat is sargiSargi meaning in Karwa ChauthKarva Chauth Sargi thali

Trending news

Karwa Chauth 2025 Sargi
Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾਚੌਥ ਉਤੇ ਸਰਗੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
Karva Chauth 2025
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ; ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇਖਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Moga Encounter
ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਕਦੀਪ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ
faridkot firing
ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
Varinder Singh Ghuman
ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ
harjot singh bains
ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Bilaspur News
Bilaspur News: भल्लू बस हादसे की जांच समिति गठित, 10 दिन में डीसी को सौंपेगी रिपोर्ट