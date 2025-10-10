Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾਚੌਥ ਉਤੇ ਸਰਗੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ

Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Karwa Chauth 2025: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਰਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵੀਆਂ
ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੇਵੀਆਂ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ
ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਵਰਗੇ ਫਲ ਦਿਨ ਭਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ
ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿੱਠੀ ਮਟਰੀ
ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਜਾਂ ਸੂਜੀ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਲਕੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਕਰੰਚੀਪਨ ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਆਦ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ
ਲੱਡੂ, ਬਰਫ਼ੀ, ਜਾਂ ਪੇੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ
ਇਲਾਇਚੀ, ਕੇਸਰ, ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਜਾਂ ਹਰੀ ਚਾਹ ਵੀ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਗੀ ਥਾਲੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ, ਮੇਵੇ, ਦੁੱਧ, ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਥਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।