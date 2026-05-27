कसौली के जंगलों में भीषण आग, रिहायशी इलाकों तक पहुंची लपटें; वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने संभाला मोर्चा

Kasauli Fire: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में चीड़ के जंगलों में लगी आग ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है. आग कसौली शहर के पास हिलटॉप क्षेत्र तक पहुंच गई है, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों और संवेदनशील संस्थानों पर खतरा मंडराने लगा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सेना और वायुसेना की मदद ली है.

जिला कमांडेंट संतोष शर्मा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं. मौके पर अग्निशमन विभाग के दो फायर टेंडर, सेना का एक फायर टेंडर और वायुसेना के तीन फायर टेंडर तैनात किए गए हैं, जो लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

दुर्गम इलाकों में राहत कार्य बना चुनौती

प्रशासन के अनुसार जंगलों का दुर्गम क्षेत्र और सड़क सुविधा की कमी राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बन रही है. कई जगहों तक फायर टेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते 11वीं बटालियन के जवान और स्थानीय लोग मिलकर मैनुअल तरीके से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

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अधिकारियों ने बताया कि सीआरआई और क्लब महिंद्रा क्षेत्र में आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है. हालांकि नालागढ़, बद्दी और अर्की के कई जंगल अब भी आग की चपेट में हैं.

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

जिला प्रशासन ने लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि कहीं भी आग लगने की सूचना तुरंत प्रशासन और फायर विभाग को दी जाए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है, जबकि जवान दिन-रात अलग-अलग शिफ्टों में तैनात रहकर आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं.