KGF Chapter-2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: यश की फिल्म ने रचा इतिहास, सिनेमाघर में मचाया धमाल

चंडीगढ़- RRR के बाद अब यश की केजीएफ: चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. फैंस एक्शन ड्रामा देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 165 करोड़ रुपये की कमाई की. दूसरे दिन भी यह सिलसिला जारी है और ज्यादातर थिएटर हाउसफुल जा रहे हैं.

On Day 2, #KGFChapter2 Hindi is trending towards ₹ 45 crs Nett..

