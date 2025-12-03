Advertisement
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Dec 03, 2025, 04:41 PM IST

Firozpur News: ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੜਾਅ 2 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਰਾਜ਼ੀ ਸਬਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਲਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।
ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।"

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ।

