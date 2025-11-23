खालसा एड की टीम के इस्तीफों और आचरण की चिंताओं के बीच अपनी इंटीग्रिटी को लेकर स्थिति स्पष्ट

Khalsa Aid: खालसा एड इंटरनेशनल ने पुष्टि की है कि भारत चैप्टर को सहयोग दे रहे यूके से अनुबंधित चार टीम सदस्यों ने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है. पंजाब में चल रहे बाढ़ राहत अभियानों के दौरान ऑडिट और निगरानी प्रक्रियाओं को लागू करने के कारण इनका जाना हुआ.

खालसा एड ने जब बाढ़ प्रभावित समुदायों के लिए आपातकालीन राहत कार्यों का विस्तार किया तब पारदर्शिता, कंप्लायंस और परियोजना वितरण मानकों को मजबूत करने के लिए सशक्त ऑडिट शुरू किए. इन ऑडिट्स में कई गंभीर चिंताएं सामने आईं. इनमें इस्तीफा देने वाले सदस्यों के सार्वजनिक न किए गए पारिवारिक संबंध, आवश्यक सुधारों का विरोध और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन में कमियाँ शामिल थीं. संचालन की इंटीग्रिटी की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता सबसे ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचे, यह उपाय लागू किए गए हैं.

इस्तीफे के बाद इन व्यक्तियों ने सार्वजनिक आरोप लगाए। खालसा एड इंटरनेशनल ने बिंदुवार खंडन करने से इनकार कर दिया है. इनका कहना है कि यह बयान उनके अपने आचरण से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के इरादे से दिए प्रतीत हो रहे हैं.

संगठन की प्राथमिकता पंजाब की जनता बनी हुई है. खालसा एड सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों के साथ सहायता उपलब्ध कराना जारी रखे हुए है. इसे सुनिश्चित करने के लिए यह स्वतंत्र ऑडिटरों, साझेदार संगठनों और मैदानी स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि दान राशि का नैतिक और प्रभावी ढंग से बाढ़ राहत के लिए उपयोग हो.

मानवीय सेवा और पंजाब की जनता के कल्याण के प्रति खालसा एड इंटरनेशनल की प्रतिबद्धता दृढ़ और अटूट बनी हुई है.