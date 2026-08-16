/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬੌਰਡਰ ਸੀਲ! ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ 5 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ

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Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ "ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ" ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਦਾਸ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ) ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
51 ਕਿਸਾਨ 228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਗੇ
"ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 51 ਮਾਰਚਕਰਤਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਝਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਬੇਲਰਾਖਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੀਂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।