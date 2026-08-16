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ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬੌਰਡਰ ਸੀਲ! ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ 5 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ

Khanauri Border: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਨੋਰੀ-ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 16, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:28 AM IST
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬੌਰਡਰ ਸੀਲ! ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ 5 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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