ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Khanna News: 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਡੱਲ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਕੋਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:15 PM IST

Khanna News: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 1 ਕਿਲੋ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੋਹ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਐਸਪੀ (ਆਈ) ਪਵਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਰਾਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਡੱਲ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਕੋਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਪਰੰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ (ਸੋਡੀ, ਮੁਹਾਲੀ), ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਖੇਮਕਰਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ) ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ) ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 705 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ੁਦਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਸਕਰ ਹੈ। 1 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ 840 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 4100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤ

