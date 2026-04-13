KNH शिफ्टिंग पर बवाल! सड़कों पर उतरीं महिलाएं, सरकार पर “कब्जे की साजिश” का आरोप

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित ऐतिहासिक कमला नेहरू अस्पताल (KNH) की गायनी ओपीडी को IGMC में शिफ्ट करने के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. इस निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (AIDWA) ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

अस्पताल के बाहर प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी

अस्पताल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि वे 100 साल से ज्यादा पुरानी इस धरोहर को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे.

“धरोहर पर कब्जे की साजिश” – समिति का आरोप

AIDWA की महासचिव फ़ालमा चौहान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस फैसले के पीछे अस्पताल की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने की मंशा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जल्दबाजी में 16 तारीख तक ओपीडी शिफ्ट करने का आदेश देकर विरोध को दबाने की कोशिश कर रहा है.

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मरीजों की सुविधाओं पर उठे सवाल

समिति का कहना है कि KNH राज्य का एकमात्र ‘मदर एंड चाइल्ड’ अस्पताल है, जहां महिलाओं और नवजातों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिलती हैं. IGMC में पहले से ही मरीजों का भारी दबाव है, ऐसे में ओपीडी शिफ्ट करना मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा.

“यह सिर्फ अस्पताल नहीं, एक पहचान है”

फ़ालमा चौहान ने कहा कि KNH केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू की विरासत और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है. इसे खत्म करना इतिहास और पहचान दोनों के साथ अन्याय होगा.

आंदोलन की चेतावनी

महिला समिति ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा. साथ ही प्रदेश की महिलाओं और आम जनता से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील भी की गई है.