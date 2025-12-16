CNG ਕਾਰ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

Precaution of CNG Cars: ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Trending Photos
ਸੀਐਨਜੀ (ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਨੈਚਰਲ ਗੈਸ) ਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਨਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਗੈਰ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ / ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿਟ ਲਗਵਾਉਣਾ
ਗਲਤੀ: ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ, ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ (Non-Standardized/Unauthorized) ਸੀਐਨਜੀ ਕਿਟ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖਤਰਾ: ਲੋਕਲ ਕਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਗਲਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਜਾਂ Friction ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਧਾਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ-ਫਿਟਡ ਸੀਐਨਜੀ ਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਟ ਲਗਵਾਓ।
2. ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ
ਗਲਤੀ: ਸੀਐਨਜੀ ਕਿਟ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਰੱਬੜ ਦੇ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ।
ਖਤਰਾ: ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਜਾਂ ਬੋਨਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੰਗਾਰੀ (Spark) ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਗਰਮ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਨ), ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੁਰੰਤ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਧਾਨ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ) ਕਿਟ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉ।
3. ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਵਿਸਿੰਗ
ਗਲਤੀ: ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਅਤੇ ਕਿਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਹਰ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ) ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਖਤਰਾ: ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਦੀ ਵਾਲਵ ਸੀਲ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਲਿੰਡਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਸਿਲਿੰਡਰ ਫਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਧਾਨ: ਹਰ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿੰਡਰ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋ-ਟੈਸਟਿੰਗ (Hydro Testing) ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (CNG Cylinder Certification) ਲਵੋ।
4. ਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੁੱਲ ਟੈਂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਗਲਤੀ: ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨਾ।
ਖਤਰਾ: ਸੀਐਨਜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਬਾਅ (200 ਬਾਰ) ਤੱਕ ਹੀ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉ। ਵੱਧ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਲਿੰਡਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਧਾਨ: ਗੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਿਆਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਡ ਕਰੋ।
5. ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ
ਗਲਤੀ: ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਖਤਰਾ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਲਿੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਫ਼ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਲਿੰਡਰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਧਾਨ: ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।