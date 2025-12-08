ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 90% ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੁਝਾਅ: ਸਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਧ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਮ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਗਤੀ 'ਤੇ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਰਤਾ - ਲੰਬੀ ਉਮਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਸ਼ ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟੀ-ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਡ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਘਟਾਓ
ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਸ਼ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ; ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।