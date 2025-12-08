Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3033532
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 90% ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:07 PM IST

Trending Photos

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 90% ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕੰਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੁਝਾਅ: ਸਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਧ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਮ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਗਤੀ 'ਤੇ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਸਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।             

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਰਤਾ - ਲੰਬੀ ਉਮਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਸ਼ ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟੀ-ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਡ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। 

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਘਟਾਓ
ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਸ਼ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ; ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।

TAGS

washing machine

Trending news

Navjot Kaur sidhu
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ; ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ
washing machine
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
Sri Akal Takht Sahib
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ
afeem
Afeem: ਕੀ ਅਫੀਮ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
Predictions
7 ਦਿਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
Nagaland lottery 2025
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
abohar murder news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵਾਰਦਾਤ;ਧੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
Ola
OLA–Rapido ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਚੇਤ
faridkot murder case
ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ; ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਗਲਾ
Neha kakkar
Neha Kakkar ਨੇ Concert ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ, ਦੇਖ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸ਼ਰਮ