Diwali News: ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ; 20 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Diwali News: ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Trending Photos
Diwali News: ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਯਾਨ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਦਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਾਮ ਤਲਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਮੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।