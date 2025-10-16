Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2963726
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Diwali News: ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ; 20 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Diwali News: ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:04 AM IST

Trending Photos

Diwali News: ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ; 20 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Diwali News: ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਯਾਨ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਦਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੀਵਾਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਾਮ ਤਲਾਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਮੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

diwali newsdiwali 2025 dateDiwali 2025 in Indiapunjabi news

Trending news

haryana
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Ludhiana fire news
ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਤੇ 29 ਐਲਸੀਡੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ
Stubble Burning Case Punjab Stubble Burning
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ
Punjab Weather Update
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ; ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025
Navneet Chaturvedi
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
Phulkari Mahila Sangathan
ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ: ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
UP youth help
ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ 550 ਕਿਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ
Dasuha road accident
ਦਸੂਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਮੌਤ; ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
CM Bhagwant Mann
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ- CM ਮਾਨ