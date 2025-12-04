Hotel Rooms: ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? 99% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਾਰਨ

Advertisement
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:43 PM IST

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚਾਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਟਲ ਸਟਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਦਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਹੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੌਲੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਟਲ ਰੰਗੀਨ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

