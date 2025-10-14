Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2961688
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 6 ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

Kotkapura News: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਕਹੀ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਹਾਕੀ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਅਤੇ ਕਾਪਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:06 PM IST

Trending Photos

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 6 ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

Kotkapura News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ (ਆਈਪੀਐਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਿੱਲ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੰਗਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਕਹੀ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਹਾਕੀ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਅਤੇ ਕਾਪਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 240 ਮਿਤੀ 13.10.2025 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 310(4), 310(5) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਖੋਹ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 6 ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹਨ।

TAGS

Kotkapura Police actionFaridkot police newsKotkapura loot gang arrest

Trending news

Kotkapura Police action
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 6 ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Amritsar police action
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਟਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ 6 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੋਂਦ ਬਰਾਮਦ
ashirwad scheme
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ, ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ
Shivraj Singh Chouhan
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ICAR ਮੱਕਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭਵਨ ਉਦਘਾਟਨ
diwali 2025
20 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ! ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣੋ
chintpurni temple
चिंतपूर्णी मंदिर में चमत्कार: 28 साल बाद गूंगे बेटे ने पाया सुनने और बोलने का वरदान
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰੋਹਿਤ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੂ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ
IPS Y P Kumar
ASI ਨੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, IPS ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Bilaspur News
विभिन्न घटनाओं को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
Bilaspur News
लंबित मांगों को लेकर बिलासपुर में पेंशनर्स का धरना-प्रदर्शन, CM को सौंपा ज्ञापन