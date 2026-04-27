राजीव बिंदल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कुलदीप पठानिया बोले- BJP की सोच महिला विरोधी

Hamirpur News: कुलदीप पठानिया ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल के वायरल बयान को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है. हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने कहा कि इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा की सोच महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है और पार्टी केवल राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के समर्थन का दिखावा करती है.

पत्रकारों से बातचीत में पठानिया ने कहा कि भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई नेता पहले भी महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए काम किया है, जबकि भाजपा ने कई मौकों पर महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया.

राजिंदर राणा और आशीष शर्मा पर भी साधा निशाना

पठानिया ने भाजपा प्रवक्ता Rajinder Rana और विधायक Ashish Sharma पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों नेता अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने पहले मुख्यमंत्री का विरोध किया और बाद में भाजपा के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की.

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उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे नेताओं की राजनीति को समझ चुकी है और समय आने पर इसका जवाब देगी.

कांग्रेस नेताओं से संपर्क के दावे पर प्रतिक्रिया

राजिंदर राणा के इस बयान पर कि कांग्रेस के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं, कुलदीप पठानिया ने इसे केवल राजनीतिक सनसनी फैलाने की कोशिश बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे बयान सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए दिए जाते हैं और इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है.

पठानिया ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जनता अब मुद्दों और विकास को प्राथमिकता दे रही है और केवल बयानबाजी से राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला.