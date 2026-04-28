ढालपुर में गूंजे ढोल-नगाड़े, देवता गौहरी के आगमन से शुरू हुआ राज्य स्तरीय पीपल मेला

Kullu News: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में देवता गौहरी के आगमन के साथ तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पीपल मेले का शुभारंभ हो गया है. पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच देवता गौहरी का भव्य स्वागत किया गया. देवता अपने अस्थायी शिविर में विराजमान होकर तीन दिनों तक श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे.

मंगलवार को ढालपुर मैदान में देवता के गुर द्वारा देव विधियों को संपन्न कराया गया और मेले के सफल आयोजन के लिए नगर परिषद कुल्लू की टीम को आशीर्वाद दिया गया. इसके साथ ही मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई है और पूरे ढालपुर क्षेत्र में उत्सव का माहौल बन गया है.

मेले के लिए पूरी हुई तैयारियां

नगर परिषद कुल्लू ने पीपल मेले के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है. ढालपुर मैदान को आकर्षक फूलों और सजावट से संवारा गया है. मेले में बाहरी राज्यों से आए व्यापारी भी अपनी दुकानें सजा चुके हैं.

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सांस्कृतिक संध्याओं से सजेगी हर शाम

मेले के दौरान कला केंद्र में लगातार तीन दिनों तक सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा. इसमें स्थानीय कलाकार अपनी कला और संस्कृति की झलक पेश करेंगे, जिससे मेले की रौनक और बढ़ेगी.

बाजारों में दिखी चहल-पहल

उपायुक्त कार्यालय के पास मैदान में दो बड़े डोम लगाए गए हैं, जहां व्यापारियों ने अपने स्टॉल सजाने शुरू कर दिए हैं. इसके अलावा बीच मैदान में फड़ी बाजार सज चुका है. माल रोड के दोनों छोर पर मीना बाजार तैयार किया जा रहा है. प्रदर्शनी मैदान में स्थानीय व्यंजन और हथकरघा उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है.

इस बार नहीं होगी स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता

नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि इस बार चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाएगा. हालांकि मेले में साफ-सफाई, सुरक्षा और व्यापारियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है.

तीन दिनों तक ढालपुर मैदान में धार्मिक आस्था, संस्कृति और व्यापार का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों में भी खासा उत्साह है.