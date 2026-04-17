कुल्लू में कूड़े पर बवाल! लोगों की चेतावनी—डंपिंग साइट नहीं हटी तो चुनाव का करेंगे बहिष्कार

Kullu News: नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर-3 में कूड़े की डंपिंग साइट को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है. समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा से मिला और जल्द समाधान की मांग की.

शहर के बीच बनी डंपिंग साइट पर विरोध

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरवरी नदी के पास, शहर के बीचों-बीच कूड़ा डंप करने की साइट बना दी गई है. आसपास बस अड्डा, सरकारी दफ्तर, पार्क और मुख्य रास्ते होने के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

नदी प्रदूषण और बदबू से बढ़ी दिक्कत

लोगों ने बताया कि कूड़े के कारण सरवरी नदी के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है, वहीं आसपास के क्षेत्र में फैली बदबू से रहना मुश्किल हो गया है. पार्क में लोग बैठ नहीं पा रहे और बच्चों का खेलना भी बंद हो गया है.

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बीमारी फैलने का खतरा

स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इलाके में बीमारियां फैल सकती हैं. वहीं, पास बने आईएसबीटी बस अड्डे और दुकानों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे शहर की छवि खराब हो रही है.

चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

स्थानीय निवासी संजय कपूर ने साफ कहा कि अगर डंपिंग साइट नहीं हटाई गई तो वार्ड नंबर-3 के लोग आगामी नगर परिषद चुनावों का बहिष्कार करेंगे और कोई भी वोट नहीं डालेगा.

वर्षों से मिल रहे सिर्फ आश्वासन

आदित्य अवस्थी समेत अन्य निवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि शहर में आने वाले पर्यटकों का स्वागत भी गंदगी से हो रहा है, जो बेहद शर्मनाक है.