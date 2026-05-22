कुल्लू-मनाली में बदला मौसम, मई में रोहतांग और शिंकुला दर्रा बर्फ से ढके; बारिश से लौटी ठंड

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से जारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण घाटी का मौसम पूरी तरह कूल-कूल हो गया है. बीते कई दिनों से बढ़ रही गर्मी के बीच बारिश और बर्फबारी ने लोगों को बड़ी राहत दी है.

मई महीने में रोहतांग दर्रा और शिंकुला दर्रा में हुई बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी हैरान कर दिया. पर्यटन नगरी मनाली में सुबह से ही बड़ी संख्या में सैलानी रोहतांग दर्रा पहुंचे, जहां उन्होंने गिरती बर्फ का आनंद लिया. वहीं कई पर्यटक अटल टनल होते हुए लाहौल घाटी के शिंकुला दर्रा तक भी पहुंचे, जहां ताजा बर्फबारी देखने को मिली.

बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड

जिला कुल्लू के निचले इलाकों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. कुछ दिन पहले तक गर्मी से परेशान लोग अब फिर से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बदले मौसम से घाटी में ठंडक लौट आई है.

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स्थानीय निवासी शंकर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में तापमान काफी बढ़ गया था, लेकिन शुक्रवार की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

पर्यटन कारोबार को मिलेगा फायदा

बारिश और बर्फबारी का असर पर्यटन कारोबार पर भी सकारात्मक देखने को मिल सकता है. टैक्सी चालक नवीन के अनुसार, मैदानी राज्यों से आने वाले पर्यटक खासतौर पर बर्फबारी देखने कुल्लू-मनाली पहुंचते हैं. ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फ गिरने से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है.

खेती-बागवानी के लिए भी फायदेमंद मौसम

कुल्लू घाटी में इन दिनों फलों का सीजन शुरू हो चुका है और किसान गेहूं की कटाई में जुटे हैं. आने वाले दिनों में मक्की की बिजाई की तैयारी भी की जाएगी. ऐसे में बारिश से खेतों में नमी बढ़ने की उम्मीद है, जो खेती के लिए लाभदायक मानी जा रही है.

स्थानीय निवासी हरि राम और कर्ण ने बताया कि बारिश ने न सिर्फ गर्मी से राहत दी है, बल्कि कृषि कार्यों के लिए भी मौसम को अनुकूल बना दिया है. घाटी में तापमान गिरने से लोगों को राहत महसूस हो रही है और पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आने की संभावना है.