नगर परिषद कुल्लू चुनाव: पहले दिन 4 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, 17 मई को होगा मतदान

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी कड़ी में नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्डों के लिए पहले दिन चार उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए.

नगर परिषद कुल्लू के चुनावी माहौल में पहले ही दिन हलचल देखने को मिली. वार्ड नंबर 6 से गीता देवी और सुभद्रा ने नामांकन दाखिल किया, जबकि वार्ड नंबर 1 से पुष्पा देवी और वार्ड नंबर 3 से आशा ठाकुर ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए आवेदन भरा.

2 मई तक भरे जाएंगे नामांकन

चुनाव आयोग की ओर से नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की तिथियां 29, 30 अप्रैल और 2 मई निर्धारित की गई हैं. इसके बाद 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी, जबकि 6 मई को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे.

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17 मई को होगा मतदान

नगर परिषद कुल्लू के लिए मतदान 17 मई को कराया जाएगा. इसके लिए प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

विकास के वादे के साथ मैदान में उतरे उम्मीदवार

वार्ड नंबर 6 से नामांकन भरने पहुंची उम्मीदवार गीता देवी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य वार्ड का विकास करना है. उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से क्षेत्र की समस्याओं को प्रशासन के साथ मिलकर हल किया जाएगा.

वहीं वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार पुष्पा देवी ने कहा कि वह जनता के समर्थन से कुल्लू शहर के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं. नामांकन दाखिल करने के बाद अब वह अपने वार्ड में जाकर लोगों से समर्थन मांगेंगी.

नगर परिषद चुनाव को लेकर कुल्लू में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में अन्य वार्डों से भी नामांकन दाखिल होने की संभावना है.