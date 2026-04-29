Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3197684
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

नगर परिषद कुल्लू चुनाव: पहले दिन 4 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, 17 मई को होगा मतदान

Kullu Nagar Parishad Election: नगर परिषद कुल्लू चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. पहले दिन 11 वार्डों में 4 उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया. 17 मई को मतदान होगा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 29, 2026, 03:30 PM IST

Trending Photos

नगर परिषद कुल्लू चुनाव: पहले दिन 4 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, 17 मई को होगा मतदान

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी कड़ी में नगर परिषद कुल्लू के 11 वार्डों के लिए पहले दिन चार उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए.

नगर परिषद कुल्लू के चुनावी माहौल में पहले ही दिन हलचल देखने को मिली. वार्ड नंबर 6 से गीता देवी और सुभद्रा ने नामांकन दाखिल किया, जबकि वार्ड नंबर 1 से पुष्पा देवी और वार्ड नंबर 3 से आशा ठाकुर ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए आवेदन भरा.

2 मई तक भरे जाएंगे नामांकन
चुनाव आयोग की ओर से नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की तिथियां 29, 30 अप्रैल और 2 मई निर्धारित की गई हैं. इसके बाद 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी, जबकि 6 मई को उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

17 मई को होगा मतदान
नगर परिषद कुल्लू के लिए मतदान 17 मई को कराया जाएगा. इसके लिए प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

विकास के वादे के साथ मैदान में उतरे उम्मीदवार
वार्ड नंबर 6 से नामांकन भरने पहुंची उम्मीदवार गीता देवी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य वार्ड का विकास करना है. उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से क्षेत्र की समस्याओं को प्रशासन के साथ मिलकर हल किया जाएगा.

वहीं वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार पुष्पा देवी ने कहा कि वह जनता के समर्थन से कुल्लू शहर के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं. नामांकन दाखिल करने के बाद अब वह अपने वार्ड में जाकर लोगों से समर्थन मांगेंगी.

नगर परिषद चुनाव को लेकर कुल्लू में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में अन्य वार्डों से भी नामांकन दाखिल होने की संभावना है.

TAGS

Kullu Nagar Parishad ElectionKullu NewsHimachal Pradesh

Trending news

Kullu Nagar Parishad Election
नगर परिषद कुल्लू चुनाव: पहले दिन 4 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, 17 मई को होगा मतदान
Pritpal Singh Phagwara
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ AAP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ
Bilaspur News
नैनादेवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की टैंपो ट्रैवलर पलटी, 15 लोग थे सवार; कई घायल
Bombay HC revised order case
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2046 ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਕੇਸ; ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਆਦੇਸ਼
Anti Gangster Operation Punjab
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 585 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2291 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
Samrala Health Department Order
ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Sultanpur Lodhi news
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ‘ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰ
Kiratpur Sahib News
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ
Panchayat Election 2026
पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया शुरू, आचार संहिता लागू 3.14 लाख मतदाता चुनेंगे प्रतिनिधि
bathinda news
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਭੜਕੇ