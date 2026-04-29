कुल्लू में कूड़ा संयंत्र बना मुसीबत! बदबू और गंदगी से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन से हटाने की मांग

Kullu News: जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी स्थित नेहरू पार्क के पास बने कूड़ा संयंत्र को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है. नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस कूड़ा संयंत्र को जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए, क्योंकि इसके कारण क्षेत्र में गंदगी, बदबू और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं.

भारी बारिश के बावजूद स्थानीय लोग विरोध जताने के लिए मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. लोगों का कहना है कि लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ.

बदबू और गंदगी से लोग परेशान

स्थानीय निवासी राहुल कुमार ने बताया कि शुरुआत में नगर परिषद ने कहा था कि यहां केवल सूखा कूड़ा अस्थायी रूप से रखा जाएगा और कुछ समय बाद इसे हटा दिया जाएगा. लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद कूड़ा संयंत्र अभी भी वहीं मौजूद है और अब यहां हर प्रकार का कचरा जमा किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि इसके चलते पूरे क्षेत्र में बदबू फैली रहती है और नेहरू पार्क की हालत भी खराब हो चुकी है, जिससे इलाके की सुंदरता प्रभावित हो रही है.

हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद समाधान नहीं

स्थानीय निवासी अभिषेक राय ने बताया कि मोहल से कूड़ा संयंत्र हटाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने नगर परिषद और प्रशासन को नई जमीन तलाशने के निर्देश दिए थे. लेकिन अब तक प्रशासन कोई वैकल्पिक स्थान तय नहीं कर पाया है, जिसका खामियाजा वार्ड नंबर 3 के लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि शहर के बीचों-बीच बने इस कूड़ा संयंत्र को तुरंत हटाया जाए.

गंदे पानी से सड़क पर चलना मुश्किल

स्थानीय निवासी आशा ठाकुर ने कहा कि कूड़े से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि गंदगी के कारण छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार इस मुद्दे को प्रशासन के सामने उठा चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है. अब लोगों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने और कूड़ा संयंत्र को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है.