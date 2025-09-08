ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਭਰਾ ‘ਤੇ ਏ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਭਰਾ ‘ਤੇ ਏ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

Bathinda News: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਕੋਠੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:41 PM IST

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਏ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਰ ‘ਚ ਅਕੇਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੋਡਡ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ।" ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਕੋਠੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ‘ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ-2 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

