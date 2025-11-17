Times Square Langar: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਲੰਗਰ'; ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਉਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਲੰਗਰ

Times Square Langar: ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਲੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਲੰਗਰ" (ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ) ਵਰਤਾਇਆ।
Times Square Langar: ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਲੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਲੰਗਰ" (ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ) ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰੋਸਿਆ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਪਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੰਗਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 'ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਮਾਣ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੈਅੰਤੀ (ਗੁਰਪੁਰਬ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਕੌਣ ਹਨ?
ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨ ਬੰਬੇ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛਤਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।