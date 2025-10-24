Advertisement
ਨੰਗਲ ‘ਚ LIC ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ

Nangal News: ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਗਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਗਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 14,111 ਦਿਰਹਮ ਆ ਗਏ।

Oct 24, 2025, 06:12 PM IST

Nangal News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਗਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲਏ।

ਗਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਮਨੋਜ (ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Doha ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ। ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਗਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਗਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 14,111 ਦਿਰਹਮ ਆ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨ ਨੂੰ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ Reserve Bank of India (RBI) ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ” ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਏਜੰਸੀ ਬਣੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਠੱਗ ਨੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਗਗਨ ਨੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗਗਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਗਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਗਗਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ Punjab Police Crime Branch, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

