LIC ਦੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ: ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ

LIC Best Plan: LIC ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼, ਉਮਰ ਸੀਮਾ, ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
LIC New Policy: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC), ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ LIC ਜੀਵਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਐਲਆਈਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ₹1 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹94,000 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਮਾਸਿਕ, ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੀਵਨ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
14-ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ
16-ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 51 ਸਾਲ
18-ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ
20-ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ?
14 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ 10ਵੇਂ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 30%
18 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 14ਵੇਂ ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40%
20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ 16ਵੇਂ ਅਤੇ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 45%
ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ LIC ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ, ਗਾਹਕ LIC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ LIC ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।