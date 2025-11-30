3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

December 3 liquor Shops Cloesd: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
Trending Photos
December 3 liquor Shops Cloesd: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡੇਅ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਦ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਸੀਡੀ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮ 2010 ਦੇ ਨਿਯਮ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਠੇਕਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ 12 ਵਾਰਡ ਹੀ ਡਰਾਈ-ਡੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਰਡ ਹਨ- ਮੁੰਡਕਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ, ਦਵਾਰਕਾ-ਬੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਨਰੈਣਾ, ਦੀਚੌਂ ਕਲਾਂ, ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ-ਏ, ਵਿਨੋਦ ਨਗਰ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ-ਬੀ, ਦੱਖਣ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਮਹਿਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ-ਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tarn Taran News: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿਆਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New rules from December 1: ਕੱਲ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ; ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ