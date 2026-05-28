Himachal Panchayat Elections Live: 1276 पंचायतों में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू, सुबह से बूथों पर उमड़ी भीड़

Himachal Panchayat Elections 2026 Live: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के तहत दूसरे चरण का मतदान आज वीरवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया. प्रदेश की 1276 ग्राम पंचायतों में मतदाता गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. सुबह से ही कई पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

इस चरण में 7334 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 17,30,030 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 8,74,416 पुरुष, 8,55,597 महिला और 17 अन्य मतदाता शामिल हैं. मतदान प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी.

मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित पंचायत भवनों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य पदों की मतगणना की जाएगी. वहीं बीडीसी और जिला परिषद चुनाव की मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा, जिनकी मतगणना 31 मई को होगी.

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संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा

निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें.

पहले चरण का मतदान हो चुका पूरा

इससे पहले 26 मई को पहले चरण में प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान कराया गया था. अब दूसरे चरण के साथ पंचायत चुनावों की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है.

जिलावार मतदाताओं की संख्या

बिलासपुर: 1,08,746

चंबा: 1,48,219

हमीरपुर: 1,25,768

कांगड़ा: 3,95,856

किन्नौर: 19,150

कुल्लू: 1,03,797

लाहौल-स्पीति: 8,875

मंडी: 2,72,181

शिमला: 1,74,514

सिरमौर: 1,25,673

सोलन: 1,19,682

ऊना: 1,27,569

प्रदेशभर में मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है और लोग विकास व स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं.