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Himachal Panchayat Elections Live: 1276 पंचायतों में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू, सुबह से बूथों पर उमड़ी भीड़

Himachal Panchayat Elections Live Updates: हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग 1276 पंचायतों में शुरू हो गई है. 17.30 लाख मतदाता आज गांव की सरकार चुनेंगे. मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें और सुरक्षा के कड़े इंतजाम.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 28, 2026, 08:01 AM IST

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Himachal Panchayat Elections Live: 1276 पंचायतों में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू, सुबह से बूथों पर उमड़ी भीड़
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Himachal Panchayat Elections 2026 Live: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के तहत दूसरे चरण का मतदान आज वीरवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया. प्रदेश की 1276 ग्राम पंचायतों में मतदाता गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. सुबह से ही कई पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

इस चरण में 7334 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 17,30,030 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 8,74,416 पुरुष, 8,55,597 महिला और 17 अन्य मतदाता शामिल हैं. मतदान प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी.

मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित पंचायत भवनों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य पदों की मतगणना की जाएगी. वहीं बीडीसी और जिला परिषद चुनाव की मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा, जिनकी मतगणना 31 मई को होगी.

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संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा
निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें.

पहले चरण का मतदान हो चुका पूरा
इससे पहले 26 मई को पहले चरण में प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान कराया गया था. अब दूसरे चरण के साथ पंचायत चुनावों की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है.

जिलावार मतदाताओं की संख्या
बिलासपुर: 1,08,746
चंबा: 1,48,219
हमीरपुर: 1,25,768
कांगड़ा: 3,95,856
किन्नौर: 19,150
कुल्लू: 1,03,797
लाहौल-स्पीति: 8,875
मंडी: 2,72,181
शिमला: 1,74,514
सिरमौर: 1,25,673
सोलन: 1,19,682
ऊना: 1,27,569

प्रदेशभर में मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है और लोग विकास व स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं.

28 May 2026
07:57 AM

Himachal Panchayat Elections 2026 Live: दूसरे चरण का मतदान जारी
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2026 के तहत दूसरे चरण की वोटिंग जारी है. इस चरण में 1276 पंचायतों में मतदान हो रहा है.

कुल 17,30,030 मतदाता इस चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें 8,74,416 पुरुष, 8,55,597 महिला और 17 अन्य मतदाता शामिल हैं.

इससे पहले 26 मई को पहले चरण का मतदान 1293 पंचायतों में संपन्न हो चुका है. अब 30 मई को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा.

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