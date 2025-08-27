MLA ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ LOP ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬੰਬੂਘਾਟ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਰਾ
LOP Partap Singh Bajwa vs MLA Rana Inder Pratap Singh: ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:23 PM IST

LOP Partap Singh Bajwa vs MLA Rana Inder Pratap Singh: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਆਏ LOP ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵਰਗੀ ਖਾਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ LOP ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ MLA ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਹਲਕੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

LoP Partap Singh BajwaMLA Rana Inder Pratap Singhpunjabi news

