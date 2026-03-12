Advertisement
ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ; ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ Out of Stock

Induction Stoves Out of Stock: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:54 PM IST

ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ; ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ Out of Stock

Induction Stoves Out of Stock: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਸਟੈਂਟ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਤੇ ਬਿਗਬਾਸਕੇਟ ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੈਂਟ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ "ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ" ਬੈਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ LPG ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਮਲਟੀ-ਯੂਜ਼ ਕੇਟਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫ੍ਰਾਈਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ LPG ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ LPG ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਟੋਵ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ₹1,500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟੋਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਸੋਈ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ

