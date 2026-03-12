Advertisement
LPG Gas Cylinder: ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ? ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

LPG Cylinder Shortage: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਡੇਨ, ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:54 AM IST

Trending Photos

LPG Gas Cylinder: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7718955555 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800233355 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ 9493602222 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 18002333555 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7715012345 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800224344 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇ।

