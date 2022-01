'कुल्हड़' कप से बने महात्मा गांधी !अमित शाह करेंगे अद्भुत चित्र का उद्घाटन, देखें तस्वीरें

चंडीगढ़- केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुजरात में महात्मा गांधी के मिट्टी के कुल्हड़ से बनी विशाल भित्ति तस्वीर का लोकार्पण करेंगे.

यह देश में अपनी तरह का दूसरा भित्ति चित्र होगा. 100 वर्ग मीटर के आकार के भित्ति चित्र को एल्युमिनियम शीट पर कुल्हड़ों को व्यवस्थित करके बनाया गया है.

Gujarat | Union Home Minister Amit Shah unveils the mural of Mahatma Gandhi at the Sabarmati Riverfront, Ahmedabad pic.twitter.com/etSDIAtbbs

— ANI (@ANI) January 30, 2022