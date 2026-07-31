Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /PHH Trending News
  • /ਮਜੀਠਾ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼; 7 ਨਾਮਜ਼ਦ, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮਜੀਠਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼; 7 ਨਾਮਜ਼ਦ, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Majitha News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਨੇਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 31, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:45 PM IST
ਮਜੀਠਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼; 7 ਨਾਮਜ਼ਦ, 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ISI ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
2
3
4
5