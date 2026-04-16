बिलासपुर में टीबी के खिलाफ बड़ा अभियान! 263 गांवों में 1.80 लाख लोगों की जांच, 62 पंचायतें पहले ही टीबी मुक्त

Bilaspur News/विजय भारद्वाज: टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में टीबी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत जिले के 263 अति संवेदनशील गांवों को चिन्हित कर वहां बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 1 लाख 80 हजार लोगों को चिन्हित किया है, जिनकी स्क्रीनिंग की जाएगी. इन शिविरों में 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के एक्स-रे सहित टीबी की जांच के साथ-साथ बीपी, हीमोग्लोबिन (HB), डायबिटीज और अन्य जरूरी टेस्ट भी किए जा रहे हैं, ताकि गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सके.

पहले चरण में नैनादेवी ब्लॉक पर फोकस

अभियान के पहले चरण में बिलासपुर के नैनादेवी ब्लॉक में 15 दिनों के भीतर दो विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं. इन शिविरों में हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों के जरिए लोगों की जांच की जा रही है, जिससे दूर-दराज क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें.

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कई विभागों का मिल रहा सहयोग

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. शशिदत्त शर्मा के अनुसार, इस अभियान को सफल बनाने के लिए डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियन, नर्सों के साथ-साथ आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है. इसके अलावा अन्य विभाग भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

तीन महीने चलेगा अभियान

यह अभियान करीब तीन महीनों तक चलेगा, जिसके दौरान स्वास्थ्य विभाग टीम अति संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों की जांच और उपचार सुनिश्चित करेगी. इसका मुख्य उद्देश्य टीबी के मरीजों की समय रहते पहचान कर उनका इलाज शुरू करना है.

पिछले साल के आंकड़े और उपलब्धियां

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष बिलासपुर जिले में 844 टीबी मरीजों की पहचान कर उनका सफल इलाज किया गया. अभियान के सकारात्मक परिणामों के चलते जिले की 175 पंचायतों में से 62 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है.

अब अभियान के दूसरे चरण में बाकी पंचायतों को भी टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।