ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

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Milk Rate Hike News: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸਲਮ ਅਛੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 01/10/2026 ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਬੁੰਦੂ,ਇਕਬਾਲ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ(ਮੀਨਾ), ਅਸਲਮ ਬਿੱਟੂ, ਆਮਿਰ ਬਾਬੂ, ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਬੂੰਦੂ, ਹਾਜੀ ਬਾਬੂ, ਕਾਲਾ, ਭੋਲੂ, ਸੋਨੀ, ਕਾਕਾ, ਰੋਮੀ ਸਰਪੰਚ, ਯਾਸੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਮਬਰਾਂਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ 70 ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਮਿਕਸ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਿਕਸ ਰੇਟ 70 ਅਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁਣ 102 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ?
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।