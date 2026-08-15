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ਮਲੋਟ ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Malout Firing Case: ਮਲੋਟ ਦੀ ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ 2 ਕਥਿਤ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੰਟਾ ਖਰੜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 15, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:44 PM IST
ਮਲੋਟ ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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