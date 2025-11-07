ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

Ludhiana News: ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਗੜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਸੀਆਰ ਦਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ-ਪੀਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕੋਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਚੋਰ ਸਮਝਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਥੱਪੜਾਂ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਘੁੰਸੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਗੜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਸੀਆਰ ਦਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਏਸੀਪੀ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।