ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ; ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬੱਚੇ

Mumbai Studio Hostage Case News: ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
Mumbai Studio Hostage Case News: ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਨਗਰੀਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਰਏ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਰਏ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਏ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਰੋਹਿਤ (30) ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।