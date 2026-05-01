Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3200400
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

मंडी में अचानक धंसी सड़क, यातायात ठप! प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी; इन रास्तों से करें सफर

हिमाचल के मंडी जिले के मैगल क्षेत्र में सड़क धंसने से यातायात बाधित हो गया है. प्रशासन ने मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर वैकल्पिक रास्तों की एडवाइजरी जारी की है. यात्रियों से सफर से पहले रूट अपडेट लेने की अपील की गई है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 01, 2026, 03:33 PM IST

Trending Photos

मंडी में अचानक धंसी सड़क, यातायात ठप! प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी; इन रास्तों से करें सफर

Mandi News: जिला मंडी के पधर उपमंडल के अंतर्गत मैगल के पास सड़क धंसने से यातायात प्रभावित हो गया है. सड़क निर्माण कार्य के दौरान अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी है.

प्रशासन का कहना है कि सड़क का प्रभावित हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित तरीके से दोबारा तैयार किए बिना यातायात बहाल करना संभव नहीं होगा. फिलहाल लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रही है और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है.

Surjit Singh ने बताया कि सड़क को दोबारा बहाल करने में कुछ समय लग सकता है. उन्होंने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल इस मार्ग से यात्रा करने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए झटिंगरी-कटिंढी मार्ग को मुख्य वैकल्पिक रूट बताया गया है। इसके अलावा पधर-वाया डायनापार्क कटिंढी, साहल-कटिंढी और दरंग-कटिंढी मार्ग भी यातायात के लिए खुले हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है.

एसडीएम ने लोगों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि बंद मार्ग की ओर अनावश्यक रूप से न जाएं, ताकि राहत और मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

प्रशासन ने साफ किया है कि सड़क बहाल होते ही इसकी सूचना आम जनता को दे दी जाएगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके.

TAGS

mandi newsMandi RoadHimachal Pradesh

Trending news

mandi news
मंडी में अचानक धंसी सड़क! प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी; इन रास्तों से करें सफर
Commercial LPG Price Hike Impact
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਧਾਏ ਰੇਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ!
faridkot news
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼
Sajjad Ahmed
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
Kharar News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला दौरा खत्म कर दिल्ली रवाना, अन्नाडेल से भरी उड़ान
kotkapura news
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Punjabi Youth Dies in USA
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
Jet Fuel Price Hike
ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ! ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਹੋਇਆ 5% ਮਹਿੰਗਾ
Yashika Sharma
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੇਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਨੌਰਥ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ